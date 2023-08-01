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        Kaldırımda unutulan telefonu alıp uzaklaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:06
        Kaldırımda unutulan telefonu alıp uzaklaştı

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Atakum ilçesinde Sinan Sefa Memiş'in (29) iş yeri önünde kaldırımda unuttuğu cep telefonu, kimliği belirsiz kadın tarafından alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, kadını bulmak için çalışma başlattı.

        Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Gaffar Okan Caddesi´ndeki bir oto yıkama dükkanında çalışan Sinan Sefa Memiş, 28 Temmuz günü iş yerinin önündeki kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte oturup sohbet ederken cep telefonuna yanına koydu. Bir süre sonra grup kalktı, Memiş telefonunu kaldırımda unuttu. Bu sırada biri karşı yönden gelen 3 kadın, aynı anda telefonu fark etti. Birbirlerinden habersiz bir süre çevreyi kontrol eden kadınlardan biri, telefonu alıp uzaklaştı. Diğer 2 kadın da bölgeden ayrıldı.

        Telefonunu unuttuğunu fark eden Sinan Sefa Memiş, dışarı çıktığında bıraktığı yerde bulamadı. İş yerinin güvenlik kamerasını izleyen Memiş, telefonunun bir kadın tarafından alındığını görünce polise haber verdi. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, kadını bulmak için çalışma başlattı.

        `YEĞENİMİN SADECE BENDE OLAN FOTOĞRAFLARI VARDI´

        Yarım saat sonra dışarı çıktığında telefonu bulamadığını belirten Sinan Sefa Memiş, "Telefonun değeri 10-15 bin lira. Telefondan ziyade, kılıftaki kimliğim gitti. Telefonda işimle ilgili belgeler ve ailemle ilgili fotoğraflar vardı. Yeğenimin bebeklikten bu yana olan fotoğrafları ve ayak izleri vardı. Hepsini saklıyordum. Telefondaki fotoğrafların kopyası da bulunmuyor. Tek üzüldüğüm onlar" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-08-01 13:05:47

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