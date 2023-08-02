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        Prof. Dr. Samsun: Aşırı sıcaklar balıkların göçünü etkiliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:21
        Prof. Dr. Samsun: Aşırı sıcaklar balıkların göçünü etkiliyor

        Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SİNOP Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, sıcak havaların deniz suyu sıcaklıklarını artırdığını belirterek, "Bu durum balıkların hayat döngülerini oluşturan göç olaylarını olumsuz etkiliyor" dedi.

        Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi artan sıcaklığın, balıklar ve balık avcılığı üzerindeki etkilerine değindi. Sıcaklıkların, balıkçılık sektörüne negatif etki edeceğini, bu durumun avlanma miktarlarında da olumsuz etkiye sahip olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Samsun, "Bu sıcaklıklar balıkların hayat döngülerini oluşturan göçlerini olumsuz etkiler. Ağustos ayının başındayız ve palamut avcılığı başlayacak. Küçük palamutlar ki biz bunlara 'Çingene palamudu' diyoruz. Bunlar ağırlığı 100-200 gram arasında değişen balıklardır. Büyüyecekler. Her yağmurda, denize karalardaki besleyici besin maddesi olarak bildiğimiz plaktonlar, ırmaklar ve dereler aracılığıyla denize dahil olacak. Daha sonra bu balıkların büyüme hızı artacak ve yarım kilo, 750 gram ağırlıklara ulaşıp palamut ismini alacaklar. Eskiden bu böyle olurdu. Ağustos ayında da belli oranlarda yağmur yağardı. Ama şimdi biz bunu görmüyoruz. Çok hızlı yağışlar oluyor. Seller yaşanıyor. Bunlar da karalardan aşırı birikinti gelmesiyle birlikte denizde bulanıklıklar yaşanıyor. Bu durumun da balıkların yaşam ortamına olumsuz etki ediyor" dedi.

        'BALIKLARIN ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR'

        İklim değişikliği ve küresel ısınmanın, balıkçılık sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Samsun, "Eylül ayında yeni avcılık sezonu başlayacak. Havaların bu kadar sıcak olması balıkların göçlerini, uzun yıllardır alışkanlık haline getirmiş oldukları davranışları olumsuz etkiliyor. Bu bilinçle özellikle balık stoklarının devamını sağlamak için 'Biz neler yapabiliriz' sorusuna cevap olarak aramalıyız. Küçük balıkları tutmamak, yasak sürede avcılık faaliyetleriyle elde edilmiş balıkları satın almamak gibi bazı önlemlerle bu stokların bizden sonraki gelecek kuşaklara taşınmasına katkı sunabiliriz. Bütün bunlara rağmen balık, 7'den 70'e herkes için çok önemli ve doğal bir gıdadır. Bunu da her ne şekilde olursa olsun sofralarımızdan eksik etmemeliyiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

        2023-08-02 12:20:05

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