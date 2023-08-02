Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İnşaat işçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:48
        İnşaat işçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, inşaat işçisi Duran Karabuğa (59), asansör boşluğunda ölü bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi'ndeki belediye hamamı inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; işçi Duran Karabuğa, inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu. Çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Cenaze Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, düştüğü tahmin edilen işçinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-08-02 13:47:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Alışılmışın dışında bir futbolcu

        Benzer Haberler

        Cevizdibi Kanyonu'na girişler profesyonel dağcılar haricinde kapatıldı
        Cevizdibi Kanyonu'na girişler profesyonel dağcılar haricinde kapatıldı
        Prof. Dr. Samsun: Aşırı sıcaklar balıkların göçünü etkiliyor
        Prof. Dr. Samsun: Aşırı sıcaklar balıkların göçünü etkiliyor
        Alaçam Gençlik Merkezi'nde Kur'an kursuna katılanlar sportif etkinlikler ya...
        Alaçam Gençlik Merkezi'nde Kur'an kursuna katılanlar sportif etkinlikler ya...
        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Samsun'da trafik denetimlerinde 34 sürücüye ceza kesildi
        Samsun'da trafik denetimlerinde 34 sürücüye ceza kesildi
        Ladik Belediye Başkanı Topal ilk meclis toplantısını yaptı
        Ladik Belediye Başkanı Topal ilk meclis toplantısını yaptı