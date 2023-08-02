Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu´nun Amasya-Havza etabı tamamlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:20
        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu´nun Amasya-Havza etabı tamamlandı

        Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna düzenlenen ve Sivas´tan başlayan 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı tamamlandı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TBF tarafından Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ve dün Sivas´tan başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu´nun Amasya-Samsun etabı, sporcuların Havza´ya gelişi ile başladı. 16 takımdan toplam 100 sporcunun mücadele ettiği yarışta, Samsun etabının ilk ayağı olan Havza´ya gelindi. 90 kilometrelik Amasya-Havza etabında dereceye giren sporculara, burada düzenlenen ödül töreni ile madalyaları takdim edildi.

        HAVZA´DA KARŞILANDILAR

        Amasya Saraydüzü Kışla Binası önünden başlayan turun ikinci gününde pedal çevirmeye başlayan bisikletçileri Havza´da, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve vatandaşlar karşıladı. Turun ikinci etabını, Özbekistan National Team Bisiklet Takımı Sporcusu Dmitriy Bocharov birinci olarak tamamlandı. Amasya-Havza etabının ikincisi Beykoz Belediyespor Kulübü´nden Natnael Berhane olurken, Mes Sungun Azad Continental takımından Hassan Seyfollahırfard ise üçüncü oldu. Etap sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Sporcular, turun üçüncü gününde 135 kilometrelik  parkurda Havza´dan Samsun şehir merkezine hareket edecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun / Havza Ersin DEMİR

        2023-08-02 16:19:20

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        Çarşamba'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Çarşamba'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Samsunspor, savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile yollarını ayırdı
        Samsunspor, savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile yollarını ayırdı
        Samsun'da üretimi artırmak için çiftçilere 4,5 yılda 26 milyon liralık dest...
        Samsun'da üretimi artırmak için çiftçilere 4,5 yılda 26 milyon liralık dest...
        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı sona erdi
        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı sona erdi
        Samsun'da yedi ayda havaya ateş açan 69 kişiye cezai işlem uygulandı
        Samsun'da yedi ayda havaya ateş açan 69 kişiye cezai işlem uygulandı
        İnşaat işçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu
        İnşaat işçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu