100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu´nun Amasya-Havza etabı tamamlandı

Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna düzenlenen ve Sivas´tan başlayan 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TBF tarafından Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ve dün Sivas´tan başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu´nun Amasya-Samsun etabı, sporcuların Havza´ya gelişi ile başladı. 16 takımdan toplam 100 sporcunun mücadele ettiği yarışta, Samsun etabının ilk ayağı olan Havza´ya gelindi. 90 kilometrelik Amasya-Havza etabında dereceye giren sporculara, burada düzenlenen ödül töreni ile madalyaları takdim edildi.

HAVZA´DA KARŞILANDILAR

Amasya Saraydüzü Kışla Binası önünden başlayan turun ikinci gününde pedal çevirmeye başlayan bisikletçileri Havza´da, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve vatandaşlar karşıladı. Turun ikinci etabını, Özbekistan National Team Bisiklet Takımı Sporcusu Dmitriy Bocharov birinci olarak tamamlandı. Amasya-Havza etabının ikincisi Beykoz Belediyespor Kulübü´nden Natnael Berhane olurken, Mes Sungun Azad Continental takımından Hassan Seyfollahırfard ise üçüncü oldu. Etap sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Sporcular, turun üçüncü gününde 135 kilometrelik parkurda Havza´dan Samsun şehir merkezine hareket edecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun / Havza Ersin DEMİR

2023-08-02 16:19:20