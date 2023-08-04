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        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Samsun-Çorum etabı start aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:02
        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Samsun-Çorum etabı start aldı

        Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna düzenlenen ve Sivas´tan başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde Samsun-Çorum etabı start aldı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TBF tarafından Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu´nun dördüncü gününde Samsun-Çorum etabı başladı. Sporcular, başlangıç noktası olan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu´nu önünden aldıkları start ile Anadolu Bulvarı üzerinden Kavak ve Havza ilçelerinden geçerek Çorum´a ulaşacak. Saat 09.00 itibariyle başlayan 176 kilometrelik 4´üncü etapta 16 takımdan 54 sporcu yer aldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, dün gerçekleştirilen turda sarı mayoyu giymeye hak kazanan Maximilian Stedman´a Türk Bayrağı´nı teslim etti.

        `MİLLİ MÜCADELENİN TAKİP EDİLDİĞİ ROTA´

        Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun´umuz bu anlamda önemli bir şehir. 19 Mayıs 1919´da Gazi Mustafa Kemal´in kurtuluş meşalesini yaktığı ve Tütün İskelesi´nden başlattığı mücadeleyi takip eden bir rota ile bisikletçilerimiz, bugün başlama suretiyle Ankara´ya TBMM´ye ulaşacaklar. Samsun´umuz için gurur verici bir faaliyet olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılını inşa etmede Samsun, tüm bireyleriyle etkin bir şekilde yer alıyor. Bu etkinlikte Samsun halkı tarafından takip ediliyor. Bisikletçilerimizin sağlıklı bir şekilde Ankara´ya ulaşmalarını temenni ediyoruz" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu´nun startı öncesinden detaylar

        -Bisikletçilerin start alması

        -Drone görüntüsü

        -Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı`nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

        2023-08-04 11:01:47

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