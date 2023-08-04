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        Epilepsi hastası kızına damatsız düğün yapıp, hayalini gerçekleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:09
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        Epilepsi hastası kızına damatsız düğün yapıp, hayalini gerçekleştirdi
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        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da çocukluğundan bu yana hayali gelin olmak olan epilepsi hastası Ayşe Aydın´ın (20) bu arzusunu annesi Yadigar Asıl (40) gerçekleştirdi. Ayşe Aydın, "Gelinliği tam da bu şekilde istiyordum. Kına yakacağım ve pasta keseceğim çok mutluyum" dedi.

        Samsun´da epilepsi hastası Ayşe Aydın´ın gelin olup, düğün yapma hayalini, annesi Yadigar Asıl gerçekleştirdi. İlkadım ilçesindeki bir düğün salonunda düğün yapan Ayşe Aydın, damat olmadığı için dayısı Ali Asıl ile dans etti. Daha sonra oyun havası, pasta kesimi ve kınanın yapıldığı düğün, testi kırmasıyla son buldu. Merasime düğün sahiplerinin yakınları katıldı. Ayşe Aydın, gelinliğinin tam hayalindeki gibi olduğunu belirterek, "Kına yakacağım ve pasta keseceğim, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

        Kızının hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Yadigar Asıl, "Sürekli bana söylüyordu ve ben de onu kıramadım. Gelin olmak istiyordu biz de böyle bir şey yapmaya karar verdik. Çok mutluyum. O mutlu oldukça ben daha çok mutlu oluyorum. Ayşe benim bir tanem, tek çocuk. Hep böyle bir isteği vardı. 20 yaşını doldurmasını bekledik. Katılımımız da çok yoğun oldu" diye konuştu. Düğüne İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-08-04 12:08:17

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