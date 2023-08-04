Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 4-5 oyuncunun daha aramıza katılmasını bekliyoruz (YENİDEN)

İbrahim CANBULAT/ SAMSUN, (DHA)Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Aramıza katılan oyuncular oldu. Ancak bundan sonraki süreçte 4-5 oyuncunun daha aramıza katılmasını bekliyoruz" dedi

Süper Lig hazırlıklarına Samsun´da devam eden Yılport Samsunspor, basına açık antrenman gerçekleştirdi. İlk bölümünde ısınma hareketlerinin yer aldığı idmanın ikinci bölümünde ise pas ve taktik antrenman gerçekleştirildi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Sivasspor ile biten Süper Lig serüveni, inşallah yine Sivasspor ile güzel bir şekilde başlar" diye konuştu.

"SİVASSPOR HAZIRLIKLARI HAFTAYA BAŞLAYACAK"

Ligde hedeflerinin kazanmak olduğunu söyleyen Eroğlu, "Puan ya da puanlarla dönmek çok önemli. İlk maçımız Sivas´la. Onlar da hazırlık sürecini iyi geçirdiler. Geçen yıldan kalan oyuncuları var. 3 yıldır Avrupa´ya oynayan bir takım. Ama sadece Sivasspor değil, bütün takımların gücü var. Biz de bu gücü bildiğimiz için de en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Önümüzdeki haftadan itibaren Sivasspor hazırlıklarına başlayacağız. Hedefimiz oradan puan ve puanlarla dönmek" şeklinde konuştu.

"TALEBİMİZİ BAŞKANIMIZA İLETTİK"

Transfer süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, "Aramıza katılan oyuncularımız var ama bundan sonraki süreçte de 4-5 oyuncunun aramıza katılmasını planlıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi ön bölgeye. Çünkü ligde skor almak gol atmak için daha kreatif oyuncuları bünyemize katmalıyız. Ligin seviyesi yüksek olduğu için, transfer edeceğiniz oyuncunun da kalitesi yüksek olması gerekiyor. Biz bununla ilgili talebimizi başkanımıza ilettik. Sürecin olumlu olacağını düşünüyorum, buna da inanıyorum zaten. 15 Eylül´e kadar devam eden bir transfer süreci var. Bunun öncesinde lig başlıyor. 4 tane maç oynanacak. Bu maçlarda elimizdeki kadroyla kazanmak için en iyi şekilde sahaya süreceğiz" ifadelerini kullandı.

"SÖZLERİNİN DIŞINDA TALEBİ OLDU"

Geçtiğimiz günlerde şehre gelen ancak transferi son anda iptal olan Mohamed Ihattaren ile ilgili konuşan Eroğlu, "Başkanımız o oyuncu ile ilgili wonderkid diye söylemişti. Tabi ki kariyer anlamında baktığınızda çok önemli bir kariyer ama düşüşte olan bir oyuncu. Bu oyuncu ile ilgili kadromuza katıp, kadromuzda geliştirip, tekrardan onu futbola kazandırmak ve kurumsal bir yapıda bu oyuncunun tekrar Avrupa´ya gönderilip satılmasıydı. Ama bu süreçte başkanımızla konuştuktan sonra buraya geldi ve burada konuşulan sözlerin dışında talepleri olduğu için bu iş noktalandı. Demek ki olsa bile istediği sözü yerine getiremeyecek, bizim istediğimiz çalışma ortamında başarılı olamayacaktı" dedi.

Taraftarlardan destek beklediğini söyleyen Eroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Taraftarımızın vereceği moral, motivasyon, coşku ve enerji bizim için çok önemli. Ne olursa olsun desteklesinler ki belki birkaç maç sonra her şey istediğimiz gibi olacak. Hem kadro tamamlanacak hem de fiziksel ve taktiksel olarak iyi bir takım haline geleceğiz. Ama bu süreçte onlara çok ihtiyacımız var. Taraftarımızın özlediğini biliyorum. Bunu milli maçta da gösterdiler. Galatasaray ve Fenerbahçe maçları var. Baktığınızda güçlü takımlar, hala transfer yapıyorlar. Ama biz de sonuçta her maça kazanmak için çıkacağız. Ona göre kendimizi hazırlıyoruz. Takımıma son derece güveniyorum. Onlar ligi erken açtılar. Avantaj belki onlar açısından görülebilir çünkü maç oynamaya başladılar ama belli bir noktadan sonra bu yoğun maç programında ister istemez belki bizim lehimize avantaj olarak dönebilir. Çünkü iki kulvarda oynayan takımlar için bazen bu fikstür dezavantaj olabiliyor. Kolay değil çünkü hem Avrupa´da hem Türkiye´de oynamak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

- Hüseyin Eroğlu´nun açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-08-04 20:18:36