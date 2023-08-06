Bandırma Gemi Müzesi´ne 6 ayda rekor ziyaretçi

İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA)GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi, 2023 yılının ilk 6 ayında rekor düzeyde ziyaretçiyi ağırladı. 2023 yılının ilk 6 ayında 126 bin 221 kişiyi misafir eden Bandırma Müze Gemisi, son 5 yılın en fazla ziyaretçi sayısına ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919´da İstanbul´dan Samsun´a geldiği Bandırma Vapuru´nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, `Milli Mücadele´ ruhunu yaşamak isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bandırma Müzesi Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi´ni ziyaret edenlerin sayısında ise rekor düzeyde artış yaşandı. 2001 yılında yapılan ve 18 Mayıs 2003 yılında da müze olarak hizmete giren Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi´ni 2023´ün ilk 6 ayında 126 bin 221 kişi ziyaret etti. Bu sayınının son 5 yılın aynı dönemi değerlendirildiğinde en yüksek sayı olduğu belirtildi. Geçen yılın 6 ayına göre ziyaretçi sayısı 80 bin 403 kişi arttı. Müzeyi 2021 yılında 42 bin 72´si öğrenci 174 bin 735 kişi, 2022 yılında ise 63 bin 566´sı öğrenci 259 bin 107 kişi ziyaret etti.

`ZİYARET EDENLER MİLLİ MÜCADELE RUHUNU HİSSEDİYOR´

Bandırma Müze Gemisi´nin, istiklalin ve istikbalin kenti olan Samsun´u ziyaret eden herkesin ilk uğradığı yerlerin başında geldiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında Bandırma Vapuru´nun önemli bir rolü vardır. Bandırma Vapuru bundan 104 yıl önce İstanbul´dan Samsun´a getirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir ülkenin tarihini değiştirmiştir. Burayı ziyaret eden genç, yaşlı her yaş gruptan vatandaşlarımız `Milli Mücadele´ ruhunu hissediyor. Samsun için çok kıymetli olan bu müzeyi kentimize gelen tüm yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmesini tavsiye ediyorum" dedi.

SANAL OLARAK GEZİLEBİLİYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Sabancı Vakfı iş birliği ile yapılan çalışmayla Bandırma Müzesi sanal olarak da gezilebiliyor. www.samsun.bel.tr adresi ve www.sabancivakfi.org adreslerinden Bandırma Vapuru Sanal Müzesi sanal olarak ziyaret edilebiliyor.

ATATÜRK´ÜN BEYLİK TABANCASI SERGİLENİYOR

Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi´nde, Atatürk´ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması´nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor. Görev talimatnamesi, İngiliz vizesi, karargah heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa´nın Samsun´a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor. Sergi salonunda ayrıca Atatürk´e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası Dolmabahçe Sarayı´nda ve Savarona Yatı´nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor.

ATATÜRK´ÜN YAZDIĞI 14 KİTAP BULUNUYOR

Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun´da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk´ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, ulu önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor. Bandırma Vapuru´nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında tefriş salonu olarak isimlendirilen bir kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. Gemi Kaptanı, yardımcısı ve katibi temsilen heykellerinin yer aldığı geminin orta bölümünde bulunan kaptan köşkünde pusula, hız kontrol paneli, denge pusulası gibi pek çok eser yer alıyor.

35 BİN METREKARE ALANA SAHİP

Ön güvertede yer alan ve bir kamara olarak düzenlenen Atatürk´ün Savarona Yatı´ndaki yatak odasına benzer şekilde tasarlanmış odada ceviz ağacından üretilmiş 1900´lü yıllara ait sandalye, karyola ve komodinler bulunuyor. Yatak odasının hemen karşı çaprazından inilen alanda geminin ambar kısmı yer alıyor. 35 bin metrekare alana kurulmuş olan Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bünyesinde; Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye'nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal Savaşı´nda kaybettiğimiz 1200 şehidimizin yer aldığı şehitler yazıtı, Milli Mücadele´yi anlatan 10 adet bronz rölyef ve yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-08-06 13:03:52