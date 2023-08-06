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        Samsun'da yıkım sırasında yan binada hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 16:50
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        Samsun'da yıkım sırasında yan binada hasar oluştu
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        Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da bir kamu binasının yıkımı sırasında yanındaki binanın giriş ve birinci katında hasar oluştu. Samsun Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gezi Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi'nin bulunduğu bina, çatlaklar ve deformasyon nedeniyle 2022 yılının Ekim ayında tahliye edildi ve yıkım kararı verildi. Binanın yıkımı için ihaleyi alan firma, çalışmalarına başladı. Dün saat 19.00 sıralarında yıkım devam ettiği sırada binada çökme meydana geldi. Çökmenin etkisiyle bitişikte bulunan başka bir bina da hasar aldı. Yıkımı yapılan binaya bakan cephesindeki duvarın çökmesiyle giriş kattaki bir iş yeri ve birinci katta bulunan bir dairede hasar oluştu.

        SAMSUN VALİLİĞİ İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Yaşanan yıkımın ardından Samsun Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı ve bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde bulunan eski Sosyal Güvenlik Kurumu binasının ihaleyi alan firma tarafından yıkımı esnasında bitişik nizamdaki bodrum +5 kattan oluşan betonarme binanın giriş kat (iş yeri) ve 1. kat (konut) cephe duvarlarının bir bölümünün bahsi geçen yıkım çalışması neticesinde hasar gördüğü Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilmiştir. Hasar gören binanın iç ve dışından hasar tespit çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek olup, konuyla ilgili ayrıca valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        Dün akşam yaşanan olayın ardından bugün, firma tarafından SGK binasının yıkım işlemlerine devam edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

        2023-08-06 16:49:09

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