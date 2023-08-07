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        Başkan Yıldırım, Ntcham transferini duyurdu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 10:02
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        Başkan Yıldırım, Ntcham transferini duyurdu
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        İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Olivier Ntcham transferini duyurarak oyuncunun yarın Samsun'da olacağını belirtti.

        Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, orta sahaya takviye yaptı. Başkan Yıldırım, 10 numara pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki Olivier Ntcham transferini sosyal medya hesabından duyurdu. İngiltere Championship takımlarından Swansea City'de forma giyen Kamerun Milli Takım oyuncusunun yarın Samsun'a geleceğini açıklayan Başkan Yıldırım, şu paylaşımı yaptı:

        "Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde başlamayı planlıyoruz. Artık bizimde bir taklacı şahinimiz olacak. Uçtu, uçtu, Ntcham uçtu demeye çok az kaldı. Müjde, salı günü inşallah Samsun'da showtime olacak."

        DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-08-07 10:01:34

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