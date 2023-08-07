Samsun'da bıçaklı kavga; yaralı 14, şüpheli 15 yaşında

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA, (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada A.Ş.(14) ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli R.K.(15) ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, R.K.ile A.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle R.K., cebinden çıkardığı bıçakla A.Ş.´yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. A.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi´ne, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan R.K.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-08-07 13:10:50