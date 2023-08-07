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        Haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:16
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        Haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
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        Emre ŞAHİNOL/BAFRA, (Samsun), (DHA)-SAMSUN'un Bafra ilçesinde bir süredir haber alınamayan Sedat Yohşa (36), evinde ölü bulundu.

        Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan Sedat Yohşa'dan bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için evine gitti. Yakınları, Yohşa'yı evinde hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, Yohşa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan Yohşa'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Yohşa'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile ortaya çıkacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ÖNCEL

        2023-08-07 16:15:28

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