Samsun'da akıntıya kapılan 4 arkadaştan 1´i boğuldu

Emre ÖNCELMehmet Emin COŞKUNDERE/ ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren 4 arkadaş akıntıya kapıldı. 3 kişi kendi çabalarıyla karaya çıkarken, Enes Kerem Altuntaş (20) hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Enes Kerem Altuntaş, Cemre Keleş (20), Utku Ünyeli (19) ve Emir Özbay (21), bu akşam saat 18.00 sıralarında serinlemek için denize gidi. 4 arkadaş yüzerken, akıntıya kapıldı. Keleş, Ünyeli ve Özbay, kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, Enes Kerem Altuntaş ise suda kayboldu. Altuntaş'ın arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği araka çalışmalarında yaklaşık 3 saat sonra Altuntaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Altuntaş'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Emre ÖNCEL Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-08-07 23:29:25