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        Yasaklı bölgede denize girip kayboldu, cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 10:55
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        Yasaklı bölgede denize girip kayboldu, cansız bedenine ulaşıldı
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        Ersin DEMİR/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da önceki gün yasak bölgede, serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan İlyas Said Dündar´ın (31) bu sabah cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, 6 Ağustos'ta Atakum ilçesi, Çakırlar Yalı Mahallesi, Polis Okulu-Dereköy Balıkçı Barınağı arasındaki bölgede meydana geldi. Samsun Valiliği tarafından 17 Temmuz'da denize girmenin yasaklandığı Polis Okulu-Dereköy Balıkçı Barınağı arasında, yakınları ile serinlemek için suya giren İlyas Said Dündar, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Dündar'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşı Murat A. (30) kurtarmak için denize atladı. İlyas Said Dündar'ın akıntıya kapılarak gözden kaybolmasının ardından Murat A. da boğulma tehlikesi geçirdi. Murat A. çevrede bulunan bir kişi tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. İhbarla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine kaldırılan Murat A.´nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi dalgıçları ve Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İlyas Said Dündar için helikopter destekli arama çalışması başlattı. Dündar´ın bu sabah cansız bedenine ulaşıldı. Sabah erken saatlerde kaybolduğu alanın açıklarında bulunan Dündar´ın cansız bedeni, 112 Acil Servis ekiplerince, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

        2023-08-08 10:54:04

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