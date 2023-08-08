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        2 gündür kayıptı, cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:06
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        2 gündür kayıptı, cansız bedenine ulaşıldı
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        Emre ÖNCEL/KAVAK, (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Kavak ilçesinde 2 gün önce hayvan otlatmak için çıktığı evine geri dönmeyen Yaşar Özbek (63), ölü olarak bulundu.

        Samsun´un Kavak ilçesinde 2 gün önce hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan Yaşar Özbek, geri dönmedi. Endişe duyan eşi Muradiye Özbek, komşularından yardım isteyerek ormanda Yaşar Özbek'i aramaya başladı. Sonuç alamayan Özbek ve komşuları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma arama kurtarma ekibi, bölgede arama yaptı ancak çalışmalardan sonuç alamadı. Bunun üzerine aramaya AFAD ekipleri de destek verdi. İz köpeği ve dron ile destek verilen çalışmalar neticesinde Yaşar Özbek'in ormanda cansız bedenine ulaşıldı. Özbek´in cenazesi morga götürülürken, ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Kavak Emre ÖNCEL

        2023-08-08 14:05:58

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