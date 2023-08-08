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        Hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:09
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        Hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da 7 farklı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan ve arandığı belirlenen Hüseyin O., GBT sorgulamasında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüpheli buldukları Hüseyin O.'yu durdurdu. GBT sorgulamasında 7 farklı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan ve firari olduğu anlaşılan Hüseyin O., gözaltına alındı.

        Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-08-08 14:08:07

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