Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada, 13 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Gökçeli mevkisi Çarşamba-Ayvacık kara yolunda meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan 55 RM 466 plakalı minibüsün sürücüsü Oktay Zengin, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, minibüsteki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

        2023-08-08 14:55:12

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek

        Benzer Haberler

        Samsun'da Süper Lig'e hazırlık çalışmaları masaya yatırıldı
        Samsun'da Süper Lig'e hazırlık çalışmaları masaya yatırıldı
        Denizde boğulan üniversiteli Enes, son yolculuğuna uğurlandı
        Denizde boğulan üniversiteli Enes, son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi 13 kişi yara...
        Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi 13 kişi yara...
        Hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Hırsızlık şüphelisi yakalandı
        2 gündür kayıptı, cansız bedenine ulaşıldı
        2 gündür kayıptı, cansız bedenine ulaşıldı
        Samsun'da "dalga" formundaki yapımı süren müzede "Amisos Hazineleri" yenide...
        Samsun'da "dalga" formundaki yapımı süren müzede "Amisos Hazineleri" yenide...