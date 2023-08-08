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        Otomobil, köprüden uçtu: 1'i bebek, 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:18
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        Otomobil, köprüden uçtu: 1'i bebek, 4 yaralı
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        Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde köprü korkuluklarını çarpıp 10 metreden düşen otomobildeki 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Bafra ilçesi Çayağzı köprüsünde meydana geldi. Ayşe Kavaklı´nın (58) kontrolünü yitirdiği 34 GV 6731 plakalı otomobil, köprünün korkuluklarına çarpıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçtu. Kazada, sürücü Kavaklı ile yanındaki Duygu Kaya (38) çocukları Beray Aksen Kaya (11) ve 8 aylık Çağan Enes Kaya yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çağan Enes bebek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

        2023-08-08 17:17:55

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