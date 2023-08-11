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        Takla atan otomobil, başka otomobile çarptı: 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:32
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        Takla atan otomobil, başka otomobile çarptı: 2 yaralı
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        Emre ÖNCEL/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kavşaktan dönen başka otomobile yandan çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında, Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisinde meydana geldi. Mehmet İpekdal'ın kontrolünü yitirdiği 34 VH 8070 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla atarak önündeki kavşaktan dönen Ayhan Tokgöz idaresindeki B HA 5534 plakalı otomobile yandan çarptı. Sürüklenen otomobillerde bulunan Mutlu Şahin ve Belgin Tokgöz yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Emre ÖNCEL

        2023-08-11 16:31:32

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