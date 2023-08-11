Samsun'da TIR ile çarpışan otomobildeki anne öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

Yücel ARSLANTEKE/ TERME (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Terme ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a yandan çarpan otomobildeki Havva Çelik (42) hayatını kaybetti, eşi Ferda Çelik ile 6 yaşındaki çocukları T.Y. Çelik yaralandı.

Kaza, SamsunOrdu karayolunun Söğütlü mevkisinde meydana geldi. Ferda Çelik yönetimindeki 52 DH 615 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Kenan Mammadov yönetimindeki 20 ZB 870 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Çelik ile eşi Havva ve çocuğu T.Y. Çelik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Havva Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ferda ile Havva Çelik çiftinin 6 yaşındaki çocukları T.Y. Çelik'i, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sağlık kontrolüne götürdükten sonra Ordu'nun Gölköy ilçesine giderken kaza yaptıkları öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Yücel ARSLANTEKE

2023-08-11 20:25:39