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        Samsun'da deniz kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 22:44
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        Samsun'da deniz kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu
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        Emre ŞAHİNOL/ONDOKUZMAYIS (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Ondokuzmayıs ilçesi sahilinde Savaş Aydın'ın (39) cansız bedeni bulundu.

        Olay, Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesi Engiz Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edidi. Adının Savaş Aydın olduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Aydın'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / 19Mayıs Emre ŞAHİNOL

        2023-08-11 22:43:24

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