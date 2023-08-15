Yeniden Refah Parti'li Kılıç: Yerel seçimlere kendi logomuz ve adaylarımız ile hazırlanıyoruz

İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi 81 il 922 ilçede seçime, kendi logosu ve adayları ile katılmak üzere hazırlıklarını yapmaktadır" dedi.

Samsun'da basın toplantısı düzenleyen Suat Kılıç, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı içerisinde yer alıp, almayacakları yönündeki soruyu cevapladı. 81 il 922 ilçede seçime girilmesi yönünde hazırlıkların yapıldığını belirten Kılıç, "Bugün, hazırlığımızı buna göre yapma mükellefindeyiz. İttifak olacakmış gibi bir yaklaşımla teşkilatlarımızın rehavete kapılmasına neden olamayız. Bu güç, enerji, zaman, emek ve insan kaybına neden olur. O nedenle Yeniden Refah Partisi 81 il 922 ilçede seçime, kendi logosu ve adayları ile katılmak üzere hazırlıklarını yapmaktadır. Ama gün gelir Cumhur İttifakı'ndan yerel seçimlere yönelik olarak da bazı iller ya da tüm iller kapsamında bir yeniden ittifak teklifi, talebi oluşursa; yetkili kurullarımız ile bu teklifi, talebi değerlendirir ona göre kararımızı veririz. Bu ittifak yokmuş gibi kendi logomuzla seçimlere girecek gibi çalışıyoruz. İttifak olursa da önümüze alır bakarız. Kapılar kapalı değil" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-08-15 14:58:48