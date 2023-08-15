Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        DEAŞ'ın doktoru tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEAŞ'ın doktoru tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde, çatışma bölgelerinde DEAŞ içerisinde yaralıları ve hastaları tedavi ettiği fotoğraflarla tespit edilen Irak uyruklu Salam Sattar Hasan Hasan (35), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir dönem çatışma bölgelerinde DEAŞ içerisinde yaralıları ve hastaları tedavi ettiği belirlenen Salam Sattar Hasan Hasan´ın İlkadım ilçesinde olduğunu belirledi. Burada farklı bir isimle yabancı uyruklu kişileri de tedavi ettiği öğrenilen Irak uyruklu Hasan, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

        2023-08-15 15:07:31

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Parti'li Kılıç: Yerel seçimlere kendi logomuz ve adaylarımız...
        Yeniden Refah Parti'li Kılıç: Yerel seçimlere kendi logomuz ve adaylarımız...
        Bafra'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
        Bafra'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
        Samsunspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi
        Samsunspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi
        Samsun'da Osman Bayrakdar Bocce Yarı Final Müsabakaları başladı
        Samsun'da Osman Bayrakdar Bocce Yarı Final Müsabakaları başladı
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı