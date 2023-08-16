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        Demir çelik fabrikasında patlama: 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:19
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        Demir çelik fabrikasında patlama: 1 yaralı
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        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Tekkeköy ilçesinde, demir çelik fabrikasında demir eritme kazanının patlaması sonucu işçi Kadir Denkçi (50), yaralandı.

        Olay, Tekkeköy ilçesi organize sanayi bölgesindeki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki izabe tesislerinde bulunan demir eritme kazanı patladı. Kazanın yakınlarında bulunan işçi Kadir Denkçi patlamanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki işçilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralanan Denkçi´yi fabrikadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen Denkçi, tedaviye alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-08-16 12:18:45

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