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        13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken, evinde uyuşturucuyla yakalandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:18
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        13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken, evinde uyuşturucuyla yakalandı
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        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atanur D., evine düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucuyla yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar neticesinde hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atanur D.´nin İlkadım ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Atanur D., evde yakalanıp, gözaltına alındı. Evdeki aramalarda, 8 parça halinde 128,34 gram kokain, 4 parça halinde 237,88 gram metamfetamin, 4,29 gram esrar, 0,76 gram skunk, 12,87 gram kenevir tohumu, 21 kapsül sentetik hap, 3 hassas terazi, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda toplam 38 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Atanur D., emniyetteki işlemlerinin ardından  çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-08-21 13:17:20

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