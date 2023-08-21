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        Üzerlerine un çuvalları düşen 3 işçi yaralandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:17
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        Üzerlerine un çuvalları düşen 3 işçi yaralandı
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        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'daki fabrikada üzerlerine çok sayıda un çuvalı düşen 3 işçi, yaralandı.

        Olay, Tekkeköy ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi Toptancılar Sitesi'ndeki bir un fabrikasında meydana geldi. Mehmet Kıspet (38), Bekir Maral (21) ve Caner Pınar'ın (30) üstlerine çalışırken her biri 50 kilo ağırlığındaki çok sayıda un çuvalı düştü. Mesai arkadaşlarının çığlığını duyan işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden Kıspet ile Maral, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Pınar ise Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-08-21 17:16:17

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