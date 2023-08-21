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        Samsunspor - Fenerbahçe: 0-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 23:14
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        Samsunspor - Fenerbahçe: 0-2
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        İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA)-

        STAT: 19 Mayıs

        HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Mustafa Savranlar, Candaş Elbil

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Schindler, Emre Kılınç (Dk. 71 Osman Çelik), Taylan Antalyalı (Dk. 59 Youssef Ait Bennasser), Ntcham (Dk. 86 Soner Aydoğdu), Bola (Dk. 86 Muhammet Ali Özbaskıcı), Laura, Fofona (Dk. 59 Mounmandilmadji)

        FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz (Dk. 78 Mert Müldür), Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Szymanski), İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Fred (Dk. 85 Bartuğ Elmaz), Tadic, Dzeko (Dk. 78 Umut Nayir)

        GOLLER: Dk. 62 Edin Dzeko, Dk. 90+8 Szymanski (Fenerbahçe)

        SARI KARTLAR: Van Drongelen (Samsunspor), Mert Müldür (Fenerbahçe)

        Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u Edin Dzeko Sebastian Szymanski'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. 

        2´nci dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan Fenerbahçe ceza alanına yaklaşan Moryke Fofana, penaltı noktası üzerinde bulunan Laura´ya ortaladı. Laura topa yetişemeyince takımı adına önemli bir fırsatı kaçırdı.

        7´nci dakikada Samsunspor atağında Ntcham´ın ceza alanı dışından sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.  

        14´üncü dakikada Fenerbahçe ilk atağını gerçekleştirdi. Cengiz Ünder´in sağdan yaptığı ortaya Edin Dzeko sert vurdu. Top üstten auta çıkınca Fenerbahçe mutlak bir golden oldu. 

        30´uncu dakikada Fenerbahçe maçın başından bu yana en net gol pozisyonunu yakaladı. Fred´in `alda at´ dercesine yaptığı ortaya iyi yükselen Dzeko kafayı vurdu. Top direğin yanından auta çıktı.

        32´nci dakikada Samsunspor gole yaklaşan taraf oldu. Bola´nın uzun pasıyla Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Fofana soldan rakip ceza alanına girdi. Serdar Aziz´in müdahalesine rağmen şutunu çekti. Top direğin yanından auta çıktı. 

        İlk devre 0-0 tamamlandı. 

        48´inci dakikada Fenerbahçe net pozisyon yakaladı. Sol kanattan Samsunspor ceza alanına giren Ooosterwolde yerden pasını çıkardı. Fred´in yakın mesafeden vuruşu üstten auta çıktı.

        56´ncı dakikada Tadic´in pasında Cengiz Ünder sağ çaprazdan sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci Okan topu çıkarmayı başardı. 

        62´nci dakikada Fenerbahçe golü buldu. Cengiz Ünder´in ceza sahasına yaptığı ortaya çok iyi yükselen Dzeko, Samsunsporlu savunma oyuncularının arasında kafayı vurdu ve Fenerbahçe´yi öne geçirdi: 0-1.

        72´nci dakikada Tadic´in pasında Samsunsporlu oyuncunun kafasından seken topu takip eden Fred düzgün bir vuruşla topu Samsunspor fileleriyle buluşturdu. Ancak hakem Volkan Bayarslan pozisyonun başlangıcında Tadic´in ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR uyarısı üzerine golü iptal etti. 

        90+8'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sebastian Szymanski'nin yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

        Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.

        DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-08-21 23:13:33

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