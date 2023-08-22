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        Samsunspor - Fenerbahçe maçının ardından

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 00:15
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        Samsunspor - Fenerbahçe maçının ardından
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        İsmail Kartal: İkinci yarıdaki değişikliklerle maçı kazandık

        Hüseyin Eroğlu: Kaybettiğimiz için üzgünümGökhan İÇKİLLİ Emre ÖNCEL Ersin DEMİR / SAMSUN, (DHA) Fenerbahçe, Süper Lig´in 2'nci hafta maçında konuk olduğu Samsunspor´u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Kartal, "Atmosferi bu kadar güzel bir maçın keşke zemini de iyi olsaydı. Devre arası yaptığımız değişikliklerle maçı çevirdik. Oyuncularımız ikinci yarıda biraz daha istekli, coşkuluydu. Maçı rakibin üzerinde kurduk ve maçı kazanmasını bildik. Galibiyeti rahmetli olan yönetim kurulu üyemize armağan ediyoruz" dedi.

        Cengiz ve Fred´in sakatlıkları hakkında bilgi veren Kartal, "Cengiz ve Fred´in ciddi sakatlıkları yok. Onları biraz daha takım seviyesine çıkardığımız zaman hazır olacaklar. Maçın 50-60´ıncı dakikasında alacaktık ama sakatlıklardan dolayı çıktılar" diye konuştu.

        İsmail Kartal, 24 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off maçında Twente ile oynayacakları karşılaşmaya en dinç ve sağlıklı oyuncularla çıkacaklarını söyledi.

        HÜSEYİN EROĞLU: KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜM

        Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. İkinci yarı gereksiz geriye yaslandıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, şunları kaydetti:

        "11 yıl sonra ilk iç saha maçımız Fenerbahçe karşılaşmasıydı. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Fenerbahçe´nin önemli ayakları vardı. Hem onların bağlantılarını kesmek hem de skor yapmak istiyorduk. Taktiksel anlamda çalışmıştık. Bu bölüm bölüm tuttu. İlk yarıda kaçırdığımız pozisyon var. Bunları değerlendirdiğimiz zaman golde artı sağlardık. İkinci yarı biraz fazla geriye yaslandık ve kenardan gelen topla golü yedik. Savunma anlamında iyi durduk. Golü yiyince maçı kaybettik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Transferlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Topa sahip olduğumuz bölümü biraz daha önde tutabilseydik biraz farklı olabilirdi. Çıkarken kaptırdığımız topta golü yedik. Kaleci Okan´ın herhangi bir sakatlığı yok. 2 kalecimiz de iyi. Şuanda tercihimiz Okan´dan yanadır" dedi.

        Yapılacak olan transferlerle ilgili bilgi veren Eroğlu, "15 Eylül´e kadar transfer süresi devam ediyor. Maddi anlamda yüksek talepleri olanlar vardı. İhtiyacımız olan transferlerle ilgili başkanımız yoğun bir çalışma yapıyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        İsmail Kartal´ın açıklamaları

        Hüseyin Eroğlu´nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ-Emre ÖNCEL

        2023-08-22 00:14:28

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