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        Samsunspor 6 transfer yapacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:08 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:09
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        Samsunspor 6 transfer yapacak
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        İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA)Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçında nerelerde eksik olduğunu gördüklerini belirterek, "6 transfer yapacağız" dedi.

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 19 Mayıs Stadı´nda Fenerbahçe ile oynanan ve 2-0 kaybedilen maçın ardından medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe maçına bir test maçı gibi baktıklarını, nerelerde eksik olduğunu gördüklerini belirten Başkan Yıldırım, "Hem hocamızla hem de kendi içimizde konuştuk. 6 transfer yapacağız" dedi.  

        "İSKANDİNAV ÜLKELERİNDEN BİR OYUNCU İLE ANLAŞTIM"

        Aston Villa´dan iki oyuncuyla anlaştıklarını ancak Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı´nın devreye girdiğini, oyuncuların kendisine lazım olduğunu söylediğini ifade eden Başkan Yıldırım, "Oyuncuları elimden aldı" ifadelerini kullandı.

        Yıldırım, transfer için çalışmaları sürdürdüklerini, İskandinav ülkelerinden bir futbolcuyla anlaştıklarını ve şu an kulübüyle bonservis pazarlığı yaptıklarını söyledi.

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, La Liga´dan bir forvet ile temas halinde olduklarını, futbolcuyla transferi konusunda belli bir mesafe aldıklarını ayrıca kulübüyle de bonservis pazarlığı yaptıklarını belirtti. Başkan Yıldırım, ilk 10 hedefinde bir değişiklik olmadığını ve bu doğrultuda ilerleyeceklerini de sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-08-22 11:07:42

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