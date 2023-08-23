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        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:09 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:10
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        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Canik ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahsin Bozkurt (51), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı´nda kaymakamlığın önünde meydana geldi. B.Ş. yönetimindeki 55 BKR 77 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Bozkurt'a çarptı. Yaralanan Bozkurt, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından sürücü B.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-08-23 11:08:33

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