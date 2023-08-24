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        Samsun merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu; 12 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:41 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:42
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        Samsun merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu; 12 gözaltı
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        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve telefon üzerinden irtibata geçtikleri 39 kişiyi ürün satmak, icra dosyası takip etmek, araç, ev ve villa kiralamak bahanesiyle dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Samsun, Ankara, Tekirdağ, Muğla, Çorum, Yozgat ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirdi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-08-24 12:40:24

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