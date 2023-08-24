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        Pompalı tüfek ile başından vurulan Seyit, 4 ay sonra öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:54 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:55
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        Pompalı tüfek ile başından vurulan Seyit, 4 ay sonra öldü
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        SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Kavak ilçesinde husumetlileri tarafından başından pompalı tüfek ile vurulan Seyit Ahmet Günay (23), 4 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, nisan ayında Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetlileri B.B. (23) ve U.C.Ç.'nin (22) telefonu sonrası evinin önüne inen Seyit Ahmet Günay, pompalı tüfekle başından vuruldu. Yaralanan Günay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 aydır burada tedavi gören Günay, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Günay'ın cenazesi, Kavak'ta aile kabristanlığına defnedildi.

        Olaydan sonra gözaltına alınan B.B. tutuklanmış, U.C.Ç. ise serbest bırakılmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Kavak Emre ÖNCEL

        2023-08-24 15:53:16

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