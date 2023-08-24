Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Şehit uzman çavuşun cenazesi, Samsun'a getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:07 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit uzman çavuşun cenazesi, Samsun'a getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gökhan İÇKİLLİErsin DEMİR/SAMSUN, (DHA)PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK´lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in (31) cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

        Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları karşıladı. Şehidin babası İsa Demir, annesi Hatun Demir ve polis memuru eşi Sultan Demir ise ayrı uçakla geldi. Şehit Demir´in cenazesi, cenaze aracıyla Samsun'un Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi, yarın memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine götürülüp, törenle toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ-Ersin DEMİR

        2023-08-24 16:06:32

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi Samsun'a getirildi
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi Samsun'a getirildi
        Pompalı tüfek ile başından vurulan Seyit, 4 ay sonra öldü
        Pompalı tüfek ile başından vurulan Seyit, 4 ay sonra öldü
        Yakakent'te defne ağaçlarının sayısı artırılıyor
        Yakakent'te defne ağaçlarının sayısı artırılıyor
        Türkiye'de en yaygın ağız sağlığı sorunu diş çürüğü
        Türkiye'de en yaygın ağız sağlığı sorunu diş çürüğü
        Samsun merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu; 12 gözaltı
        Samsun merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu; 12 gözaltı
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı