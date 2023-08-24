Prof. Dr. Güler: Okul çağındaki çocukların yüzde 90´ında diş çürüğü görülüyor

İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Güler, ağız ve diş sağlığında en önemli iki hastalığın diş çürükleri ve periodontal hastalık olduğunu ve okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 90´ında, yetişkinlerin ise neredeyse tümünde diş çürüğü olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı´nın 2018 yılında yaptığı TürkiyeAğız ve Diş Sağlığı Profili Araştırma Raporu'na göre diş çürüğünün globaldeki en yaygın ağız sağlığı problemi olarak görüldüğünü ifade eden OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Eda Güler, ağız sağlığında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Prof. Dr. Eda Güler, "Diş çürüklerinden korunmak için dişleri günde en az iki kez fırçalamak gerekiyor. Ara yüz fırçası veya diş ipi kullanmak çok önemli. Dişleri düzenli olarak temizlemek, plak oluşumunu azaltır ve diş minesini güçlendirir. Dünya Sağlık Örgütü´nün verilerine göre, dünya nüfusunun üçte birinden fazlası diş çürüğüyle yaşıyor. Bu sorunu önlemenin en kolay yolu ağız hijyenine özen göstermek" dedi.

Gün içerisinde tüketilen gıdaların, ağız içerisindeki bakterilerin fermente ederek plak oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Eda Güler, "Plağın bir miligramı yaklaşık bir milimetre küptür. Bunun içerisinde çok sayıda bakteri vardır. Moleküler bazlı çalışmalar, ağız içerisinde yaklaşık 700 türün olduğunu ve üç yüzden fazla bakteri türünün de kültüre edilebildiğini gösteriyor. Bu plağın belli aralıklarla ve düzenli bir şekilde uzaklaştırılması lazım. Plaklar uzaklaştırılmazsa diş çürümeye başlar. Plağı en etkin şekilde uzaklaştırmanın yöntemi ise dişleri doğru yöntem ve düzenli olarak fırçalamak" ifadelerini kullandı.

`SAĞLIKLI DİŞLER BEYAZININ AKSİNE SÜT BEYAZI RENKTEDİR´

Ağız ve diş sağlığında en önemli iki hastalığın diş çürükleri ve periodontal hastalık olduğunu ve okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 90´ında, yetişkinlerin ise neredeyse tümünde diş çürüğü olduğunu belirten Prof. Dr. Eda Güler, "Diş çürüğünün önlenmesinde flor bizim başlıca savunma elemanımızdır. Bu yüzden diş macunlarının florlü olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Diş fırçalamanın temel felsefesi; diş içerisinde oluşan plağın etkin bir şekilde uzaklaştırılmasıdır. Sağlıklı dişler tebeşir beyazının aksine süt beyazı renktedir. Diş çapraşıklığı olan ve ortodontik tedavi alan hastalar için diş fırçalamak yeterli olmayabilir. Bu hastalar için diş ipi, arayüz fırçaları yardımcı olarak kullanılabilir" diye konuştu. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-08-24 16:07:31