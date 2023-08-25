Sokak köpeklerini besledikleri için darpedildiler

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Fevzi Uyar (74) ve Yasemen Yavuz (43) sokak köpeklerini besledikleri sırada, kendini savcı olarak tanıtan Şahin Z. ve babası tarafından darbedildi.Yavuz ile birlikte darp raporu alıp, jandarmaya giderek şikayetçi olan Fevzi Uyar, "Kendileriyle yargı önünde hesaplaşacağız" dedi. Şahin Z. ise ifadesinde Fevzi Uyar ve Yasemen Yavuz´dan özür diledi.

Kadamut Mahallesi´nde emekli Biyoloji Öğretmeni Fevzi Uyar ve Yasemen Yavuz, sokak hayvanlarını beslerken kendini savcı olarak tanıtan Şahin Z. ve babası tarafından darbedildi. Hastaneden rapor alan Uyar ve Yavuz, Şahin Z. ve babasından şikayetçi oldu.

Fevzi Uyar, "8 yıldır Kurtuluş Yolu´nda köpekleri besliyorum. Yasemen Yavuz ile birlikte buraya gelmiştik. Biz, 21 Ağustos Pazartesi günü hayvanları beslerken, o sırada yanımızda bir araba durdu. Daha önceden de tanıştığımız, kendini savcı olarak tanıtan Şahin Bey ve yanında da benim yaşlarımda babası vardı. O adam köpeklere, benim ağzıma alamayacağım küfürler etti. `Bunları burada beslemeyin, gidin yukarıda besleyin´ dedi. Onlara yanımızda kadın olduğunu ve düzgün konuşmaları gerektiğini söyledim. Ben böyle deyince Şahin Z., arabadan indi ve babasıyla birlikte hem bana hem de Yasemen´e saldırdı. Yaptığımız iş, güzel bir iş diye düşünürken neye uğradığımızı şaşırdık. Kendileriyle yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

'ŞİKAYETÇİ OLDUK'

Jandarmaya şikayette bulunduklarını söyleyen Yasemen Yavuz ise "Onlar bizden özür diledi ama özrü kabahatinden büyük diyeceğimiz bir olaya döndü. Biz de şikayetimizden vazgeçmedik. Hastaneye giderek darp raporlarımızı aldık. Böyle bir olayın yaşanmasına çok üzüldük. 8 senedir böyle bir şey olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Böyle bir durumun yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Şahin Z. de ifadesinde, Fevzi Uyar ve Yasemen Yavuz´dan özür dilediğini dile getirdi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-08-25 10:39:01