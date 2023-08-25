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        Otomobiller çarpıştı; uzman çavuş hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:56 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:57
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        Otomobiller çarpıştı; uzman çavuş hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7 yaralı
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        İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada uzman çavuş Ayhan Eğilmez (25) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Havza ilçesi, Şehsafi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ender Tütüncü'nün (42) kullandığı 38 BA 251 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ayhan Eğilmez yönetimindeki 05 FR 545 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri, kaza yerinden geçen Aslan Bilen (43) yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Fatma Betül Tütüncü (41), Berk Tütüncü (8), Beren Tütüncü (13), Aslan Bilen, Kübra Eğilmez (22) ve 4 aylık Aplarslan Eğilmez yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Ayhan Eğilmez, kurtarılamadı.

        Ayhan Eğilmez'in Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izin dönüşü için Havza'nın Beyören Mahallesi'nden yola çıktığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-08-25 16:55:36

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