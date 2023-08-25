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        Cuma namazı sonrası husumetlilerine ateş açtılar: 1 ölü, 9 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 17:19 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:20
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        Cuma namazı sonrası husumetlilerine ateş açtılar: 1 ölü, 9 yaralı
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        Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde 3 kişi, cuma namazını kılıp camiden çıkan husumetlilerine otomobilden ateş açtı. Saldırıda 1 kişi öldü, 3´ü ağır, 9 kişi yaralandı.

        Olay, Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi Melik Camisi´nde cuma namazı sonrasında meydana geldi. Otomobille cami önüne gelen M.B., C.B. ve M.B. aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Hasan Gül, Yusuf Gül, Burakhan Gül ve Basri Gül'e tabancalarla ateş açtı. Saldırıda, mermilerin isabet ettiği Hasan Gül, Yusuf Gül, Burakhan Gül, Basri Gül, Furkan Aydın, Fatih Sevinç, Nursat Gül, Bahaettin Urhan, Eyüp Sözen ve İshak Sözen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan 3 yaralıdan Burakhan Gül´ün tedavisi bu hastanede devam ederken, Yusuf Gül ve Furkan Aydın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba MeHmet Emin COŞKUNDERE

        2023-08-25 17:18:45

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