2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 10 gözaltı

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN´da dün cuma namazı çıkışı 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi´nde meydana geldi. Melik Camisi´nin önüne gelen Muzaffer B., Cafer B. ve Muharrem B., aralarında arazi anlaşmazlığı olan Hasan Gül, Yusuf Gül, Burakhan Gül ve Basri Gül'e tabancalarla ateş açtı. Saldırıda mermilerin isabet ettiği Hasan Gül, Yusuf Gül, Burakhan Gül, Basri Gül, Furkan Aydın, Fatih Sevinç, Nursat Gül, Bahaettin Urhan, Eyüp Sözen ve İshak Sözen yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Gül ve Yusuf Gül, kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, saldırıyı düzenlediği öne sürülen Muzaffer B. Muharrem B. ve Cafer B. ile Onur B., Burakcan B., Zafer B., Sefa K., Bülent Ş., Özcan B. ve Cengizhan B.´yi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba MeHmet Emin COŞKUNDERE

2023-08-26 15:15:14