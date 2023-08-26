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        2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 10 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 15:35 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:36
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        2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 10 gözaltı (2)
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        KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

        Samsun´un Çarşamba ilçesinde cuma namazı çıkışı uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Gül ve kardeşi Yusuf Gül için Kuşhane Mahallesi Camisi´nde öğlende cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Gül kardeşler, aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

        2023-08-26 15:34:33

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