2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 10 gözaltı (2)
Giriş: 26.08.2023 - 15:35 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:36
KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ
Samsun´un Çarşamba ilçesinde cuma namazı çıkışı uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Gül ve kardeşi Yusuf Gül için Kuşhane Mahallesi Camisi´nde öğlende cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Gül kardeşler, aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2023-08-26 15:34:33