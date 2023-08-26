Kazada ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Havza ilçesinde, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Ayhan Eğilmez (25), son yolculuğuna uğurlandı.
Memleketi Samsun'un Havza ilçesinde tatilini geçirdikten sonra görev yeri Osmaniye´ye gitmek için yola çıkan uzman çavuş Ayhan Eğilmez´in kullandığı 05 FR 545 plakalı otomobil, Ender Tütüncü (42) idaresindeki 38 BA 251 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Eğilmez hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Uzman çavuş Ayhan Eğilmez için bugün Havza ilçesinde askeri tören düzenlendi. Cenazeye, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Fırat, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Eğilmez'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Beyören Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındıktan sonra Havza Merkez Kevser Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayhan Eğilmez, aile kabristanlığına defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Havza Ersin DEMİR
2023-08-26 16:05:23