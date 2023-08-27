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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 15:40 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:41
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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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        Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Atakum ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan Satılmış Candan (44), boğuldu. Bir başka plajda ise boğulma tehlikesi geçiren Melike Köse (37) kurtarıldı.

        Çorum´dan ailesi ile birlikte Samsun´a gelen Satılmış Candan, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı´ndaki Kurupelit Halk Plajı´nda serinlemek için denize girdi. Candan bir süre sonra akıntıya kapılırken, ihbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polisi ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu bulunup, kıyıya çıkarılan Candan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Satılmış Candan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Yine Çorum´dan gelen Melike Köse de ilçenin İncesu Plajı´nda akıntıya kapıldı. Köse, ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarılarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Melike Köse´nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

        2023-08-27 15:39:16

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