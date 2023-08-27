Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Cuma namazı çıkışı sonrası saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 23:36 Güncelleme: 27.08.2023 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cuma namazı çıkışı sonrası saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyede (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        7 KİŞİ TUTUKLANDI

        Samsun'UN Çarşamba ilçesinde Cuma namazı çıkışı sonrası yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden Muzaffer B., Muharrem B., Cafer B., Onur B., Burakcan B., Özcan B. ve Cengizhan B. tutuklandı. Sefa K. ve Bülent Ş. adli kontrol şartıyla, Zafer B. de hakimlikçe serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

        2023-08-27 23:35:34

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Adana’da parkta silahlı saldırı
        Adana’da parkta silahlı saldırı
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Bir cani katliamı daha!
        Bir cani katliamı daha!
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 ki...
        GÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 ki...
        Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin şüpheliler adliyeye sevk edildi
        Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin şüpheliler adliyeye sevk edildi
        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'da Petlas 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın üçüncü ayağı tamamlan...
        Samsun'da Petlas 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın üçüncü ayağı tamamlan...
        Cuma namazı çıkışı sonrası saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, a...
        Cuma namazı çıkışı sonrası saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, a...
        İlerleyen yaşına rağmen fındık patozculuğu yapmaya devam ediyor
        İlerleyen yaşına rağmen fındık patozculuğu yapmaya devam ediyor