Cuma namazı çıkışı sonrası saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyede (2)
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'UN Çarşamba ilçesinde Cuma namazı çıkışı sonrası yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden Muzaffer B., Muharrem B., Cafer B., Onur B., Burakcan B., Özcan B. ve Cengizhan B. tutuklandı. Sefa K. ve Bülent Ş. adli kontrol şartıyla, Zafer B. de hakimlikçe serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2023-08-27 23:35:34