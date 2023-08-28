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        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:55 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:56
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        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; 2 yaralı
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        Emre ÖNCELErsin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisindeki Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Sefa Gül'ün (28) kullandığı 34 GVV 047 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 81 EL 428 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Gül ve yanındaki Barış Gür (29), yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-08-28 16:54:17

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