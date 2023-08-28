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        Sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın, söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:30 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:31
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        Sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın, söndürüldü
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        Emre ÖNCELErsin DEMİR/KAVAK (Samsun), (DHA)SAMSUN'da sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen örtü yangını, ekiplerce söndürüldü.

        Kavak ilçesi Hacıömer mevkisinde Samsun-Ankara kara yolunun kenarında örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla gelen Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

        Yoldan geçen bir sürücünün attığı izmaritten kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Kavak Emre ÖNCEL Ersin DEMİR

        2023-08-28 17:29:22

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