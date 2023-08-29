Spor yaparak hastalığını yendi, beden eğitimi öğretmenliğini bitirdi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da küçük yaşta yakalandığı kronik astım ve alerjik bronşit hastalığını doktorunun da tavsiyesi ile spor yaparak yenen Canan Özyurt Kurt (33) beden eğitimi öğretmenliğini bitirdi. Sertifikalı fonksiyonel güç antrenörü olarak görev yapan Kurt, "İnsanların doğru bir şekilde egzersiz yapmalarını sağlıyorum. Ben düzenli egzersizle geçirmiş olduğum astım krizlerini akciğer kapasitemi genişleterek yendim" dedi.

Samsun´da evli ve 2 çocuk annesi Canan Özyurt Kurt, 7 yaşında kronik astım ve alerjik bronşit hastalıklarına yakalandı. Bağışıklık sistemi güçlü olmadığı için çocukluk yıllarını kardeşleri ve arkadaşlarıyla oyun oynayamadan geçirdi. Ortaokul yıllarında astım krizleri geçirmesine rağmen sporu bırakmayan Canan Özyurt Kurt, doktorların yönlendirmesiyle düzenli egzersiz yaparak hastalığından kurtuldu. Beden eğitimi öğretmenliğini bitiren Kurt, sertifikalı fonksiyonel güç antrenörü oldu. Canan Özyurt Kurt, "Ortaokulda spor hayatım voleybolla başladı. İlk başlarda akciğer kapasitem yeterince gelişmediği için ve hiç spor yapmadığımdan çok zorlandım. O zamanlarda astım krizleri geçirdim. Hatta hastanelere kaldırıldığım zamanlar bile oldu. Daha sonra doktorların da yönlendirmesiyle düzenli egzersiz yaparak akciğer kapasitem genişledi ve bu hastalıkla mücadele edebildim. Üniversitede beden eğitimi öğretmenliğini bitirdim. Sertifikalı fonksiyonel güç antrenörü olarak çalışıyorum. İnsanların doğru bir şekilde egzersiz yapmalarını sağlıyorum" diye konuştu.

'ANTİDEPRESANDAN ÇOK DAHA ETKİLİ'

Düzenli egzersizin önemine değinen Kurt, "Egzersizle geçirmiş olduğum astım krizlerini akciğer kapasitemi genişleterek yendim. Bunun sayesinde lisede spor bölümü okudum. Devamında üniversitede beden eğitimi öğretmenliğini kazandım. Hayalini kurduğum mesleği şu anda yapabiliyorum. Ne yaparsak yapalım iş günün sonunda egzersiz yapmaya çıkıyor. Yeter ki hareket edelim. Ben hareket etmeyi yaşamak olarak tanımlıyorum. Nefes aldığımı, kalbimin çok hızlı attığını, eklemlerini ve kaslarımı sadece hareket ederek hissedebiliyorum. Düzenli egzersiz yapmak özellikle bu dönemde, düzenli antidepresandan çok daha etkili. Egzersiz, bizim psikolojik rahatsızlıklarımıza da çok iyi geliyor, stresimizin azalmasını sağlıyor, eklemlerimize ve ağrılarımıza da iyi geliyor. Kendinize bu konuda bir fırsat verin" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-08-29 12:02:09