Samsun´da uyuşturucuya 1 tutuklama

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Atakum ilçesindeki 2 adrese düzenlenen operasyonda 13 kilo kubar esrar ve 42 kök kenevir bitkisiyle yakalanan Remzi Kılıç, tutuklandı. Diğer adresteki M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarda Atakum ilçesi Taflan ve Yeşilyurt mahallelerindeki 2 adrese operasyon düzenledi. M.T.'nin evinde yapılan aramalarda, 2 kilo 155 gram kubar esrar ve 11 kök kenevir bitkisi, Remzi Kılıç´in evinde ise 10 kilo 98 gram kubar esrar ve 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Remzi Kılıç çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-08-30 14:01:12