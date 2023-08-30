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        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu´nda pedallar, Samsun´dan çevrilmeye başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:11 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:12
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        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu´nda pedallar, Samsun´dan çevrilmeye başladı
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        Ersin DEMİR / SAMSUN,(DHA)Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu´nun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Samsun-Havza etabı ile başladı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu ve SAMKON tarafından organize edilen ve 4 gün sürecek olan `Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu´ Samsun´un İlkadım ilçesinde bulunan Tütün İskelesi önünden start aldı. 4 etaptan oluşan bisiklet turunun sonunda sporcular Ankara´ya ulaşacak: Turun ilk etabı olan Samsun-Havza etabının startını ise Samsun Valisi Orhan Tavlı verdi. 100 bisikletçinin 600 kilometrelik `Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu´  Havza, Amasya, Çorum, Çankırı´nın geçilmesinin ardından, Ankara´nın Kahramankazan ilçesinde son bulacak. Etkinlikler kapsamında ayrıca, çocuklara yönelik sembolik bir bisiklet turu da gerçekleştirildi. Minik pedalların Sevgi Gölü´nden başlayan 1 kilometrelik parkuru, Tütün İskelesi´nde son buldu.

        Kurtuluş yolu Bisiklet Turu´nun start programına, Samsun Valisi Orhan Tavlı´nın yanı sıra; AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, sporcular ve vatandaşlar katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Bisiklet turundan detay

        Start verilmesi

        Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

        2023-08-30 14:10:22

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