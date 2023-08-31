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        Husumetlisini bacağından vuran şüpheli, yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:03 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:04
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        Husumetlisini bacağından vuran şüpheli, yakalandı
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        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Canik ilçesinde husumetlisi R.Y.´yi (20) tabancayla bacağından vurup yaralayan U.A. (22), gözaltına alındı.

        Olay, 25 Ağustos´ta Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi´ndeki bir bankanın önünde meydana geldi. U.A., aralarında husumet olan R.Y.´yi tabancayla bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.Y., ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, U.A.´yı yakalayıp, gözaltına aldı. U.A.´nın emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-08-31 16:02:05

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