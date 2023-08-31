Husumetlisini bacağından vuran şüpheli, yakalandı
Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Canik ilçesinde husumetlisi R.Y.´yi (20) tabancayla bacağından vurup yaralayan U.A. (22), gözaltına alındı.
Olay, 25 Ağustos´ta Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi´ndeki bir bankanın önünde meydana geldi. U.A., aralarında husumet olan R.Y.´yi tabancayla bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.Y., ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, U.A.´yı yakalayıp, gözaltına aldı. U.A.´nın emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-08-31 16:02:05