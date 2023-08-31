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        Samsunlu balıkçılar törenin ardından denize açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 23:24 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:25
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        Samsunlu balıkçılar törenin ardından denize açıldı
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        Ersin DEMİR/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da denizlerde başlayan balık avı sezonuyla birlikte balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek törenle denize açıldı.

        Samsun´da 15 Nisan itibariyle başlayan denizlerde av yasağı, bu gece 00.00 itibariyle sona eriyor. Balıkçılar, yeni sezona `Vira bismillah´ demek için tüm hazırlıklarını tamamlarken, sezonun açılışı dolayısıyla Canik´te bulunan Balıkçı Barınağı´nda sezon açılış töreni düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve protokol üyeleri katıldı.

        'KARADENİZ'İN BEREKETİ BALIKÇILARIMIZIN ÜZERİNDE OLSUN'

        Protokol üyeleri, balık av sezonunun açılması dolayısıyla Malkoçoğlu Atıf Kaptan isimli balıkçı teknesi ile denize açıldı. Burada konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Karadeniz´in bütün bereketi, balıkçılarımızın üzerinde olsun. Yeni sezon hayırlı, bol ve bereketli olsun" dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Vira Bismillah. Balık sezonu başlıyor. Samsun lokasyonu avlanma kapasitesi noktasında Türkiye´de birinci sırada. Çok tecrübeli ve çalışkan balıkçılarımız var. Bu sene de kotayı çok daha fazla bekliyoruz" diye konuştu.

        AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu da "Samsun dünyanın cennet köşelerinden bir tanesi. Hem deniziyle hem toprağıyla bambaşka bir yer. Bol bereketli, kazançlı, vatandaşlarımızın sofralarını şenlendirecek, hamsi festivalleri gerçekleştireceğimiz bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

        2023-08-31 23:23:20

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