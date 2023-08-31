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        Samsun'da 3 bin 852 adet sentetik ecza ele geçirildi; 1 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 23:53 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:54
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        Samsun'da 3 bin 852 adet sentetik ecza ele geçirildi; 1 tutuklama
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        Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 852 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesinde şüphe üzerine bir iş yeri ve bir evde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 bin 852 adet kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Hasan G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

        2023-08-31 23:52:53

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